Senna Evers wint individuele proef pony’s

Gisteren moest Senna Evers de Helgstrand-telg Alexander Yde nog voor laten gaan in de landenproef voor pony’s, maar in de individuele proef van vandaag bleef ze met Majos Cannon (v. Marchi) met 71,937% ruimschoots voor op de concurrentie. Geert Hofland herhaalde zijn vijfde plaats van gisteren in de U25, maar Marjan Hooge wist er niet in te slagen Eskara de Jeu (v. Jazz) nogmaals naar de winst te sturen bij de young riders.