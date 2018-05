Senna Evers kan terugkijken op een voor haar meer dan geslaagd CDI Uggerhalne. Na een tweede plaats in de landenproef voor pony’s en overwinning in de individuele proef, kon ze vandaag ook de eerste prijs voor haar kür op muziek in ontvangst nemen. Met Majos Cannon bleef ze een kleine procent voor op Alexander Yde Helgstrand.