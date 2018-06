Senna Everse (14) alle Children de baas in Grote Prijs

De door Martien van der Bruggen gefokte Evert, in het najaarsonderzoek van 2014 goedgekeurd, wordt sinds kort uitgebracht door Senna Everse. Eerder liep de hengst onder het zadel van Jesper Romp, Doron Kuipers en Mischa Everse. Op het Dutch Youngster Festival in Wierden een paar weken geleden maakte de nu 9-jarige hengst zijn debuut onder de 14-jarige Senna.

Twee keer naar voren

In Hagen mochten Everse en Evert twee keer naar voren komen voor de huldiging. In de landenwedstrijd voor Children droeg de combinatie bij aan de (gedeelde) tweede plaats met een nulrondje in de tweede omloop en een dag later, op zondag, was er de eerste plaats in de Grote Prijs.

Goed bezet

De Grote Prijs voor Children in Hagen was er niet zo maar één. Everse was 49 andere Children de baas. 12 combinaties bleven foutloos in het basisparcours, vier lukte dat een tweede keer in de barrage. Eén andere Nederlander haalde de barrage, Finn Boerekamp met Gradini (v. Diarado). Hij werd 11e.

Uitslag



Bron: Paardenkrant-Horses.nl