SFN II koopt twee nieuwe paarden: Iceman B en Ileanne

Iceman B, nu Iceman SFN, was eigendom van fokker Hans Busger op Vollenbroek uit Enter en Anne Molenaar, die Iceman B heeft opgeleid. Hans Busger blijft mede-eigenaar. SFN-selecteur Willem Greve (de opvolger van Johan Heins) is verheugd met de aankoop: “Scherp, drang naar voren, en vermogen. Misschien heb je het gevoel dat je iets weinig voor je hebt, maar dit paard geeft mij een veel beter gevoel dan ik op voorhand had ingeschat”, aldus Greve.

Sjaak Sleiderink

De ruin komt onder het zadel bij Sjaak Sleiderink. Sleiderink (26) kreeg zijn opleiding bij Jeroen Dubbeldam en ontwikkelde zich in die tijd tot één van de grootste talenten van Nederland. Na twee bezinningsjaren, waarin hij de sport de rug toekeerde, trad hij twee jaar geleden in dienst van de BWG Stables van de gebroeders Schröder in Tubbergen. Onlangs besloot Sjaak dit dienstverband te beëindigen en voor zichzelf te beginnen.

Ileanne

Fokker van het tweede nieuwe SFN II-paard Ileanne, is de heer A. Schoones uit Esch. “Voor de selecteurs was het de tweede maal dat ze dit paard observeerden. De eerste keer was in Nijkerkerveen. Nu in Markelo heeft Willem het paard ook gereden en de bevindingen vanaf de grond en vanuit het zadel hebben ertoe geleid dat de selecteurs meenden de directie een positief aankoopadvies te geven. Ileanne SFN blijft voorlopig op stal bij Teus van den Brink en zal in de wedstrijden uitgebracht worden door zijn zoon Dennis.”

In rust opleiden