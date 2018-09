Shane Breen vervangt Darragh Kenny in Iers WEG-team

Afgelopen vrijdag kreeg Babalou koliek, waardoor de merrie een operatie moest ondergaan. Volgens de laatste berichten maakt de Balou du Rouet-dochter het goed.

Bondscoach

De bondscoach van de Ierse springruiters Rodrigo Pessoa reageerde op Horse Sport Ireland: “Vrijdag hebben we het gehoord van Babalou van Darragh Kenny. Dit is heel jammer omdat Darragh een zeer stabiel teamlid is. Zijn merrie heeft een operatie ondergaan en is nu aan het revalideren. We wensen hen het allerbeste bij hun herstel.”

‘Ervaren ruiter’

“Shane Breen komt nu in het team met Ipswich Van De Wolfsakker (v. London). Ze hebben met de winst in de GCT-Grand Prix in Monaco en vierde plek de 5*-Grand Prix in Valence in Frankrijk laten zien dat ze in vorm zijn. Shane is een zeer ervaren ruiter en zal een waardevol team-lid zijn.”

Reserve

“We hebben Michael Duffy gekozen als vijfde man met EFS Top Contender. Hij zat dit weekend in het Nations Cup-team in Gijon en sprong dubbel foutloos met alleen een tijdfout”, besluit Pessoa.

Bron: Horsesportireland