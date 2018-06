Shanghai Swans beste in St. Tropez, Carlos Lopez en Admara 2 de snelsten

Carlos Lopez was de snelste op de dertienjarige Padinus-zoon Admara 2 in de tweede ronde van de Global Champions League in St. Tropez. De Colombiaan stuurde de KWPN’er op spectaculaire wijze, net onder de 65 seconden naar de zege. Lopez werd samen met Roger Yves Bost in team Chantilly Pegasus derde. De Shanghai Swans, met Pedro Veniss en Daniel Deusser wonnen de League. De Nederlanders speelden geen rol van betekenis.