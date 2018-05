Shanghai Swans winnen eerste ronde Global Champions League

De heren bleven beide foutloos en noteerde de snelste tijd van in totaal 156,03 seconden. Veniss zadelde voor deze Global Champions League Uccello de Will (v. Marlou Des Etisses). Het duo bleef foutloos, maar noteerde geen snelle tijd. Ze namelijk 82,16 seconden nodig. De zege van de Shanghai Swans was te danken aan snelheidsduivel Daniell Deusser die Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 73,87 seconden foutloos rond te sturen.

Miami Celtics

Ook het team van Miami Celtics zijn ongeschonden door de eerste ronde gekomen. Jessica Springsteen zette de snelste ronde neer voor het team met de Berlin-dochter RMF Swinny du Parc in 77,86 seconden. Drie seconden langzamer ging teamgenoot Shane Breen over de finishlijn met Ipswich van de Wolfsakker (v. Carembar de Muze).

Monaco Aces

Er waren twee teams met vier strafpunten. De snelle tijd werd neer gezet door het team Monaco Aces, waarmee ze voorlopig de derde plaats bezetten. Simon Delestre bleef foutloos in een tijd 74,69 seconden met Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). Jérome Guery kreeg onderweg een springfout te voortduren met Garfield de Tiji des Templiers (v. Quasimodo Z).

Van der Vleuten en Smolders

Ook Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders maken deel uit van een Global Champions League-team. Van der Vleuten vormt samen met Eduardo Alvarez Aznar Madrid in Motion. Met acht strafpunten staat het team voorlopig om de zevende plaats.

De Montreal Diamonds bestaan uit Harrie Smolders en Jos Verlooy. Het team noteerde in de eerste ronde twaalf strafpunten en staan op een voorlopige veertiende plaats in het klassement.

