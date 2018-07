Shelly Francis krijgt Akense publiek op de banken

Met bijna 80% was de overwinning duidelijk voor de Amerikaanse Shelly Francis. Foutloos, en met nét geen 10 voor de moeilijkheidsgraad stuurde ze haar De Niro-zoon Danilo naar de winst. Met wisselseries perfect uitgevoerd op scherp gebogen lijnen en moeilijke opeenvolgingen in de piaffe-passage wist de in Florida woonachtige amazone haar moeilijkheidsgraad omhoog te halen.

Publiekslieveling Klimke

Ingrid Klimke was duidelijk de lieveling van haar thuispubliek, die haar via de Spectator-judging-app ver bovenaan zetten. Het oordeel van de jury telde echter, dus het werd voor Klimke de tweede plaats met ruim 78%. Al vanaf de eerste lijn klapte het publiek mee, wat Franziskus gelukkig niets deerde. De derde plek ging weer naar de Verenigde Staten, en was voor Olivia Lagoy Weltz met Lonoir (v. De Noir) met 77,43%.

Heijkoop vijfde

Daniëlle Heijkoop liet met Badari (v. Gribaldi) een keurige kür zien. De piaffe van de bruine Gribaldi-zoon is nog niet de sterkste, maar levert geen onvoldoendes op. Met 74,81 zette ze een nette score neer. Vierde werd de Spanjaard Juan Matute Guimon met Quantico Ymas, die als een echte Spanjaard betaamt, vele oefeningen (bijvoorbeeld de pirouettes) met één hand reed, en kon daarmee ook op veel publieke steun rekenen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl