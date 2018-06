Simon Delestre’s Gain Line in handen van Pénélope Leprevost

De Franse topamazone Pénélope Leprevost, die kortgeleden de banden met Haras de Clarbec doorbrak, Heeft opnieuw een paard van Alexander Onyschenko onder het zadel gekregen. Dit maal is het de twaalfjarige Gain Line (v. Stolzenberg). De Hannoveraan werd uitgebracht door Simon Delestre en was in onlangs in Shanghai achtste in de 5* Grand Prix.