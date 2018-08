Elisabeth ‘Sissy’ Max-Theurer heeft morgen vier paarden in de finales op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden lopen. Maar liefst drie bij de zesjarigen (kwalificatiewinnnaar Villeneuve, Sisters Act vom Rosencarree en Flying Dancer OLD) en via de kleine finale kwam er ook nog eentje bij voor de finale voor zevenjarigen: Vaporaiso (v. Vitalis). Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie sprak met de Oostenrijkse paardenverzamelaarster over haar finalisten.