Sjaak Sleiderink begint eigen stal

Aan Hippisch Twente vertelt Sleiderink dat Westerhof naast zijn werk al wat handel deed en dat gedeelte bij de nieuwe stal ook voor zijn rekening zal nemen, zodat hij zichzelf kan focussen op de sport. Sleiderink en Westerhof willen beginnen met een stuk of acht paarden van verschillende leeftijden om zo direct weer mee te kunnen doen in de sport. Het geld moet verdiend worden met de handel.

Stal Brugman

Bij Stal Brugman worden stallen gehuurd die Madeleine Brugman zelf niet nodig heeft. Onder de naam Sleiderink-Westerhof Stables gaat het duo aan de slag in Deldenerbroek.

Van de besten

Sjaak Sleiderink leerde het vak van de besten in Nederland. Zeven jaar werkte hij als stalruiter bij Jeroen Dubbeldam, daarna hield hij de topsport twee jaar lang voor gezien en werkte de twintiger in de bouwmaterialen groothandel van zijn vader. Toen begon het weer te kriebelen. In augustus 2016 begon hij bij de gebroeders Schröder. Daar stopte hij dit voorjaar omdat er volgens hem niet genoeg toekomst in zat.

Lees het hele artikel op Hippisch Twente

Bron: Hippisch Twente/Paardenkrant-Horses.nl