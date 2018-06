SK Kessel: 12 springmerries naar 80 punten en meer

Het was een zeer goede keuring op de locatie van Stal Hendrix in Kessel. Van de 20 beoordeelde driejarige springmerries werden er 18 ster verklaard en de andere twee merries kregen ook 70 punten voor het exterieur. Van de acht vier jaar en oudere merries konden er zes met het sterpredicaat naar huis. Slechts één merrie voldeed niet aan de exterieureisen voor het sterpredicaat.

Zeer goed springpaard

Een duidelijke uitschieter bij het springen bleek de Don Diablo HX-dochter K-Tanagra gefokt door Piet Keunen en in eigendom van Stal Hendrix, die ster werd met 75/90. Voor zowel de techniek als het vermogen kreeg ze 90 punten. Ze is gefokt uit een volle zus van de KWPN-goedgekeurde kampioenshengst Durrant. “K-Tanagra is een jeugdige, langgelijnde merrie met een mooie halsvorm, heel hard fundament en iets rauwe conditie. Ze galoppeert heel lichtvoetig en kan goed schakelen in galop. Ze vertoont veel bloed en heeft heel goede reflexen op de sprong. Ze springt telkens vlug van de paal, goed met de schoft omhoog en toont zeer veel atletisch vermogen. Bovendien maakt deze Don Diablo-dochter de sprong elke keer heel goed af achter. Echt een heel opvallend springpaard!”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra, die samen met Henk Dirksen keurde.

Met 85/80 toonde ook Kokosinaa (v. Connect) van fokker Jurgen van Leur zich een heel compleet springpaard. “Deze Connect-dochter heeft veel ras en uitstraling, een heel mooi model en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig, springt goed met de schoft naar boven en met een goede techniek.”

Entertainer-dochters

Een bovenbalk van 80/80 bracht Kaberlina JDV (v. Entertainer) van fokker J. Dresen het sterpredicaat. “Een mooie, langgelijnde schimmel met een aansprekende voorhand en hard fundament. Ook zij galoppeert lichtvoetig, en ze springt met veel reflexen, goed met de schoft omhoog en maakt achter de sprong goed af.”

Drie driejarige merries scoorden 75/80. Allereerst de Entertainer-dochter K.Sellie JDV eveneens gefokt door J. Dresen. “Een rassige, langgelijnde merrie die goed ontwikkeld is en een ruime sterke galop heeft. Op de sprong is ze heel snel in het voorbeen, en ze bouwde qua techniek en lichaamsgebruik tijdens de verrichting duidelijk op. Ze begon wat gehaast maar begon steeds beter te springen en toonde zich zeer voorzichtig.” Dezelfde punten kreeg Kamelusiena (v. Fandango HX) van Stal Hendrix, die een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde hengst George (v.Vittorio) en Elvis ter Putte-dochter Kingdette S van fokker Ed Schroembges kwam dankzij 85 punten voor vermogen uit op 75/80.

Moeder en dochter

Mooi detail is dat de moeder van laatstgenoemde, de Orlando-dochter Bandette S van fokker Ed Schroembges, vandaag ook in actie kwam in Kessel en dat deed ze heel verdienstelijk. Deze twaalfjarige merrie werd ster met 75/80. “Bandette had op de thuiskeuring al 75 punten voor exterieur gekregen. Ze is goed ontwikkeld en heeft hard fundament. Springen doet ze met een heel goede techniek, goed met de schoft omhoog en door het lichaam. Ze is heel lichtvoetig en deed de verrichting met veel gemak.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN