Smolders aan kop in 1,45m GCT London

In het 1,45m twee-fasen parcours streden 65 deelnemers om de punten voor de Longines Ranking. Uiteindelijk was het onze landgenoot die er met de winst vandoor ging. Smolders bevond zich achter in het deelnemersveld, waardoor er genoeg tijd was voor hem om te zien hoe de concurrentie het parcours aanpakte. De huidige nummer één van de Longines Ranking finishte met de snelle Zinius (v.Nabab de Reve) uiteindelijk in een tijd van 23,94, waarmee hij alle concurrentie achter zich liet.

Top drie

Ruim 40 beurten stond de Britse Emily Moffitt met Copain du Perchet CH (v. Conteur) aan de leiding met een tijd van 24,42. Uiteindelijk moest Moffitt genoegen nemen met de tweede plaats. Net voor de Belg Jéromy Guery, die met Hercules By Immofluisteraar (v. Larino) in 25,09 seconden finishte.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl