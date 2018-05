Smolders en Don VHP Z winnen vijfde etappe Global Champions Tour

Smolders startte als tweede in de barrage na zijn pupil en stalgenoot Jos Verlooy. Smolders had een goede tactiek op de eerste drie hindernissen en wist daar een paar galopsprongen minder te rijden dan zijn concurrenten. De vijf ruiters na Smolders wisten de barragetijd van 37.97 seconden niet te verdedigen.

Goede kans

“Mijn paard Don VHP Z N.O.P. houdt van de ring hier in Hamburg. Hij springt hier altijd goed en was vandaag heel goed in vorm. Normaal wint hij niet zo veel, maar ik wist dat ik vandaag een hele goede kans had. Ik wilde mijn winst pakken in de afstand tussen hindernis twee en drie en dat lukte. Don is heel efficiënt en zo safe en doet het altijd”, aldus een lachende Smolders. De ruiter uit Lage Mierde kwam in deze Tour tot nu toe twee keer aan de start. In China werd hij zesde en met de overwinning van dit weekend opgeteld staat hij nu met 71 punten op de elfde plek.

Houtzager

Naast Smolders eindigde ook Marc Houtzager in de top tien van de Grote Prijs. Houtzager lukte het ook om alle hindernissen in tact te laten, maar moest met Sterrehof’s Baccarat een tijdfout incasseren en eindigde op de achtste plaats.

Tebbel

Naast Smolders wist alleen Maurice Tebbel foutloos te blijven in de barrage. De Duitse ruiter, die in de kwalificatie als winnaar uit de bus kwam met Don Diarado, stuurde Chaccos’ Son (v. Chacco-Blue) in 39,14 seconden rond, terwijl Smolders 37,97 seconden nodig had.

Brash

Scott Brash gaat in de tussenstand aan de leiding met 131 punten. De Britse ruiter kwam al vier keer in actie in de Tour en won de eerste etappe in Mexico City. Edwina Tops-Alexander volgt met 119 punten op de tweede plaats. De Australische kwam alle vijf etappes aan de start en won de wedstrijd in Miami Beach.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS