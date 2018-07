Smolders en Van Asten sluiten Chantilly af met vijfde en zesde plek

Abdel Saïd had al vroeg de toon gezet in het 1,45m. De Egyptenaar snelde met Hope van Scherpen Donder (v. Quadrillo) in een tijd van 61,92 seconden over de finish. Leopold van Asten, die als derde in de ring kwam, kwam daar met Calvaro Z-dochter VDL Groep Elexia niet in de buurt. Van Asten klokte een tijd van 65 seconden en dat bleek genoeg voor de uiteindelijk zesde plaats.

Smolders net achter Guery

Ook Harrie Smolders kwam niet aan de tijd van Saïd, met de snelle Zinius kwam hij ruim twee seconden te kort (64,83 seconden). Smolders werd hiermee vijfde want de net voor hem gestarte Belg Jérôme Guery was met de Larino-zoon Hercules by Immofluisteraar 0,6 sneller en werd vierde.

Springsteen snel

Het lukte Jessica Springsteen wel om de tijd van Saïd te verbeteren. De Amerikaanse hield het gaspedaal stevig ingetrapt bij Tinkerbell en vloog in 61,18 seconden over de finish. Edward Levy probeerde nog met Rafale d’Hyverniere (v. Chef Rouge) de overwinning in Franse handen te krijgen, maar voor eigen publiek bleef de ruiter steken op 61,92 seconden en werd tweede.

Carlos Lopez wint slotrubriek

De 5* in Chantilly werd afgesloten met een rankingproef over 1,50m-1,55m. In de barrage ging de winst naar Carlos Lopez en Ulhane de Conde (v. Jarnac). De Colombiaan versloeg Pieter Devos en de KWPN’er Apart (v. Larino) met minimaal verschil van drie honderdste seconde. De Ier Denis Lynch werd derde op RMF Fairview (v. Alimo), een paard die hij pas sinds mei in handen heeft. Voor de Nederlanders waren er geen hoge klasseringen weggelegd door strafpunten in het basisparcours.

Bron Paardenkrant-Horses.nl