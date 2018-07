Smolders in top drie Global Champions – met Houtzager aan kop in League

Houtzager reed in de Champions League twee nulrondjes met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Zijn team, Madrid in Motion, won de tweede prijs in Parijs. Smolders vertegenwoordigde samen met zijn pupil Jos Verlooy de Montreal Diamonds. De heren hielden beiden twee keer de nul en finishten snel genoeg om de wedstrijd voor hun team te winnen. De Diamonds klimmen daarmee naar de vijfde plek in het klassement.

Global Champions Tour

In de ranglijst van de Tour werd het spannend toen Scott Brash zich niet kwalificeerde voor de GP. Hij stond op de derde plaats in het klassement. Edwina Tops-Alexander, die eerste stond voorafgaand aan de Parijse editie, kreeg met California (v. l’Esprit) twee balken in de barrage en finishte als tiende. Dat was niet genoeg om zich de ontketende Ben Maher van het lijf te houden, die met KWPN’er Explosion (v. Chacco Blue) naar de vierde plek stormde. De 33 rankingpunten die de Brit daarmee verdiende waren genoeg om de koppositie in de GCT over te nemen.

Harrie Smolders reed snel en adequaat door de barrage met Don, maar niet snel genoeg voor de fantastisch springende Molly Malone (v. Kannan) van Bertram Allen. De Ier dacht de overwinning in de pocket te hebben, maar had buiten de eveneens in Ierland wonende Egyptenaar Sameh El Dahan en zijn merrie Suma’s Zorro (v. Douglas) gerekend. Dit kleinste paard van de barrage vloog door het parcours, tot groot enthousiasme van de Parijzenaars. Het resulteerde in de winst, een staande ovatie en tranen bij El Dahan.

Zijn derde plaats leverde Smolders wél voldoende punten op om één plaats te stijgen op de Global Champions ranglijst, naar de derde plek. Nieuw in de top vijf is de Israëlische Daniëlle Goldstein die met haar trouwe schimmelmerrie Lizziemary (v. Cabris d’Elle) veel indruk maakte in Parijs. De volgende etappe van de Global Champions is komend weekend, in Chantilly.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl