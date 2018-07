Smolders klimt naar vierde plaats GCT ranglijst

Klassementsleider Edwina Tops-Alexander heeft aan alle negen etappes die tot dusver verreden zijn, meegedaan. De beste acht scores tellen voor het eindresultaat en er zijn, inclusief de finale in Doha in november, nog zeven wedstrijden te gaan. Hoewel Smolders nog wel wat punten goed te maken heeft op de concurrentie, staat de Nederlander er zeker niet slecht voor.

GP van Monte Carlo

De top drie zag gisteren in de Monte Carlo allemaal balken vallen in het basisparcours. Ben Maher en Scott Brash, die respectievelijk tweede en derde staan in de ranking, lieten vier strafpunten noteren. Tops-Alexander kreeg een zeer ongebruikelijke 8 strafpunten met merrie California. Dat betekende dat de complete top drie niet aan de barrage mocht meedoen. Een kans om het gat te dichten, die Smolders niet voorbij liet gaan.

‘Ik probeer de jongens op afstand te houden’

Met 16 punten verschil met Brash is er nog wel werk aan de winkel. De volgende etappe van de GCT wordt komend weekend verreden in Parijs, de week daarna strijkt het Global Champions circus neer in Chantilly, waar Smolders vorig jaar won. Tops-Alexander liet alvast weten er vol voor te gaan. “Vandaag was niet mijn dag, maar de wedstrijd wordt met elke etappe spannender… We hebben nog wel even te gaan en ik zal mijn best doen om de jongens op afstand te houden!”

Actuele ranglijst GCT

