Smolders, Schröder en Van Asten behalen top 10 in onmogelijke barrage

Een bijzondere situatie in de barrage van Monaco. De ruiters die er in slaagden om alle balken in de lepels te laten liggen haalden de maximale toegestane tijd van 36 seconden niet.

Minste overschrijding

Met slechts 0,04 seconden overschrijding ging de zege naar Michael Whitaker met de pas negenjarige hengst Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago). Zijn vijf jaar ouder broer John had iets meer tijd nodig. Hij finishte met Argento (v. Arko III) in 36,41 seconden. Dit was goed voor de tweede prijs ter waarde van ruim twaalf duizend euro.

Ook de laatste starter Michael Duffy slaagde er niet in om de tijd van zijn naamgenoot te verbeteren. Hij liet wel alle balken liggen, maar was ook te langzaam om de toegestane tijd te halen. Met de Cheers Cassini-zoon Egalini mocht hij als derde opstellen in de barrage.

Snelle Nederlanders

Harrie Smolders en Gerco Schröder hadden geen moeite met de zeer krappe toegestane tijd. De heren hadden de vaart er goed in, maar de balken bleven niet in de lepels liggen. Schröder finishte met de veertienjarige Glock’s Zaranza (v. Karandasj) in 35,55 seconden, goed voor de zesde plaats. Smolders volgde op 0,38 seconden afstand op de zevende plaats met de Oklund-dochter Corrada.

Leopold van Asten kwam minder vlekkeloos door de loodzware barrage heen met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus). Hij ging over de finishlijn en zag vijftien stafpunten op het scorebord verschijnen. Hierdoor kwamen ze niet verder als een negende plaats in de rubriek over 1,50 meter op vijf sterren niveau.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl