Smolders sluit dag af met derde plek, Maher wint weer

Ben Maher is in topvorm op het moment en wint de ene rubriek na de andere in de Franse hoofdstad. Eerder op de vrijdag schreef de Brit de tweede zege op rij op zijn naam met de ‘geleende’ Don Vito en in de laatste rubriek van de dag pakte hij ook nog de eerste prijs met Explosion W. Ook Harrie Smolders deed in deze rubriek over 1,50-1,55m waar hij goed in is en pakte zette twee foutloze ritten neer met Zinius, waarmee hij derde werd.