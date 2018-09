Snelle rit met Comme il faut levert auto op voor Ehning

De tweede plek in deze rubriek was voor Niels Bruynseels met Lady Cracotte. De Belgische ruiter stuurde de dochter van Quaorice, waarmee hij een paar weken terug in Valkenswaard de 1,50m-rubriek won, in 40,49 seconden rond. Ehning had met zijn bruine hengst in 39,24 seconden nodig.

Ehning: ‘Ik zag Niels en dacht dat is Game Over’

Ehning vertelt op Worldofshowjumping na afloop: “Ik zag Niels gaan en dacht dat is Game Over. Maar ik had een hele goede ronde en ik had een supergoede wending op de twee na laatste hindernis. Dankzij Comme il faut, hij heeft het echt geflikt vandaag.”

Top vijf

Van de acht barrage-combinaties bleven er vijf nog een keer foutloos. Darragh Kenny bleef met Balou de Reventon, net als Comme il faut een zoon van Cornet Obolensky, eveneens onder de 41 seconden en werd daarmee derde. Julien Epaillard volgde met Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) met 41,63 seconden op de vierde plek en Laura Kraut was met Zeremonie (v. Cero) goed voor de vijfde en laatste foutloze rit.

Smolders en Don VHP Z

Harrie Smolders zorgde met Don VHP Z voor het beste Nederlandse resultaat. Vanwege een tijdfout in de basisomloop ging de barrage aan de neus van duo voorbij. Uiteindelijk leverde de rit de elfde plek op.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/WoSJ