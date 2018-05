Snelle Zoer scheurt naar overwinning op Jumping Schröder

Net als Zoer verscheen ook Dennis van den Brink aan de start met een achtjarige hengst. De Carambole-zoon Frasier was niet zo snel als Florian van Zoer, maar mocht wel als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Van den Brink finishte zonder fouten in 68,09 seconden.

Top vijf

In de drie sterrenrubriek kwamen 78 combinatie aan de start waarvan maar liefst 47 zonder springfouten over de finishlijn gingen. Veel ruiters deden het rustig aan en kregen tijdfouten. De top vijf hadden allemaal wel het gaspedaal ingedrukt. De derde tijd werd genoteerd door Jens van Grunsven met Doma Sue (v. Dollar du Murier). Op precies 0,2 seconden afstand volgde Kirsten Rikkert met de Sheraton-dochter Winde R.A.G. op de vierde plaats. De top vijf werd compleet gemaakt door Edwin Klokman met Elia (v. Carambole).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl