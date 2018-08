So Unique wint, 10 voor stap van Fonq

So Unique (Sezuan x Donnerhall) is niet zo uniek als zijn naam en aankoopprijs (650.000 euro op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden) doen vermoeden, maar zijn presentatie onder Eva Möller was wel genoeg voor de overwinning in de kwalificatieproef voor driejarige hengsten op de Bundeschampionate in Warendorf. Hij kreeg van de jury gemiddeld een 8,9. Voor de zeer lichtvoetige en jeugdige Despacito (Don Nobless x Sandro Hit) was er gemiddeld een 8,6.