‘Soap-hengst’ Rubin Cartier verkocht naar Venezuela

Een tijdje geleden al: op 3 maart is de hengst overgeschreven. Nieuwe eigenaar Patriccia Ferrando, een Venezolaanse amazone die in Wellington resideert. Rubin Cartier stond al vanaf vorig voorjaar te koop bij Patrik Kittel. Zijn stalamzone Malin Nilsson reed de hengst vorig jaar een paar keer in de Lichte Tour en één keer in de Intermédiaire II. Daar werd hij vierde met dik 69%.



Rubin Cartier Stallion 2008 from outstanding stables on Vimeo.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl