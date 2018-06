Met de vuist in de lucht groette Rothenberger af na zijn kür, in de wetenschap dat het genoeg zou moeten zijn voor de overwinning. En dat was het ook. Nadat Rothenberger deze week ook al de Grand Prix en de Grand Prix Spécial won, bleef Cosmo presteren op het laatste onderdeel in Balve. Schneider scoorde 82,975% en werd reservekampioen.

Rothenberger eindigde dus ferm bovenaan met ruim vijf procent verschil. Vooral het gemak en de lichtheid vielen op. Volgens Cosmo’s ruiter is er nog ruimte voor verbetering: “hij kan eigenlijk elke oefening voor een 9,5 of een 10. Nu wordt het nog zaak om dat in de proef te tonen.” Bondscoach Monica Theodorescu was sowieso al enthousiast: “Helemaal top!”.

De kür van Cosmo en Rothenberger:



Weihegold terug van ‘babypauze’

Isabell Werth bracht haar topmerrie Weihegold OLD niet aan de start in de kür. De merrie heeft na het WK in Parijs een traject voor embryotransplantatie doorgemaakt, dat pas twee weken geleden was afgelopen. De training stond in die periode op een wat lager pitje, waardoor drie zware proeven achter elkaar nog wat te veel van het goede zouden zijn.

Uitslag Kür op de muziek

Bron: St Georg / Paardenkrant – Horses.nl