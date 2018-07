Sönke Rothenberger weer in springzadel

Nadat Sönke Rothenberger in navolging van zijn zus Sanneke furore maakte bij de pony’s in de dressuur, ging hij de springsport in. Met zijn paarden Aperol 4 (v. Aloube Z) en Liza Minelli (v. Fortinbras) was Rothenberger internationaal actief van 2009 tot begin 2014. Hij was onder meer in Wierden te zien op het Youngster Festival.

Maar toen Cosmo in zijn bezit kwam, was de overstap naar de dressuur gauw gemaakt. In 2014 bracht de zoon van Van Gogh Rothenberger zijn eerste dressuursuccessen op het EK voor Young Riders in Arezzo.

Toch vergeet Sönke Rothenberger de springpaarden niet, getuige het filmpje op Instagram. “Lange tijd geleden dat ik in een springzadel zat”, zegt de Duitser, “maar dit paard brengt een lach op mijn gezicht.”

Bron Instagram/Paardenkrant-Horses.nl