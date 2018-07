Spaans team WEG is bekend

Claudio Castilla zal de dertienjarige Lusitano voshengst Alcaide (v. Lobito) meenemen naar de VS. Dit jaar in Aachen scoorde het duo alle proeven boven de 70% en eindigde met het team op de vijfde plaats. In mei dit jaar won Castilla nog de CDI3* Grand Prix in Segovia.

Severo Jurado

Severo Jurado neemt Deep Impact 3 (v. De Niro) mee. Jurado behaalde de magische grens van 80% in de Grand Prix in Aachen dit jaar en werd hiermee achtste. In Hagen en Uggerhalne werd Jurado met de De Niro zoon respectievelijk tweede en eerste in de Grand Prix.

Beatriz Ferrer Salat

Delgado (v. De Niro) is het paard dat gereden zal worden door Beatriz Ferrer Salat. De tweede De Niro nazaat die onderdeel wordt van het Spaanse team, won de Grand Prix van Madrid in 2017 en Kür op muziek in Segovia in 2018.

Juan Matute Guimón

De nog maar twintigjarige Juan Matute Guimón rijdt Quantico de Ymas (v. Fighting Fit) in Tryon. Met deze twaalfjarige hengst werd Guimón vierde in de kür op muziek in Aken dit jaar. Segovia was ook voor dit teamlid een wedstrijd met goed resultaat, hij won de Grand Prix Special.

Reserveruiter

De RFHE heeft niet bekend gemaakt wie de reserveruiter wordt. Op 3 september 2018 moet het definitieve team worden doorgegeven voor de Wereld Ruiterspelen in Tryon.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/RFHE