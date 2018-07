Spanjaard Suarez is Schröder te snel af

In de snelle tijd van 58,99 seconden finishte de Spanjaard Gonzalo Añon Suarez met de Tadmus-zoon AD Amigo B, die werd gefokt door Maatschap Brinkman uit Zutphen. Schröder volgde in 60,58 seconden op de tweede plaats met de Numero Uno-dochter Glock’s Debalia.

Stuivertje wisselen

De derde plaats ging opnieuw naar een Spaanse ruiter. Eduardo Alvarez Aznar ging foutloos over de finishlijn met de pas achtjarige Mogambo (v. Diamant de Semilly). Een tijd van 60,93 seconden was voldoende om de derde prijs ter waarde van 3.750 euro in ontvangst te nemen. Lisa Nooren lukte het niet om onder de 61 seconden te rijden. Zij werd vierde met Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy).

De top vijf werd compleet gemaakt door de KWPN’er Faliane W (v. Emilion) met de Italiaan Emilio Bicocchi in het zadel.

Grote Prijs

De Grote Prijs kwam op naam van de Fransman Alexis Deroubaix met de My Lord Carthago-zoon Timon d’Aure. In de eerste ronde was het duo al ontzettend snel. In de barrage hielden ze het hoge tempo vast en zetten de winnende tijd neer van 51,08 seconden. De top drie bestond verder uit de Spanjaard Mikel Aizpurua Quiroga met Cartanya (v. Cartani) en de Zweedse Hannah Akerblom in het zadel van de Guidam-zoon Chodec.

Eric van der Vleuten won vrijdag al een rubriek met Wunschkind. Ook in de Grote Prijs was de inmiddels 55-jarige ruiter enorm snel. Hij finishte in de eerste omloop in de winnende tijd van 75,48 seconden, maar onderweg viel een balk uit de lepels. Dankzij de snelle tijd mocht Van der Vleuten als snelste vierfouter toch nog de twaalfde prijs in ontvangst nemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl