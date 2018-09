Spannend menkampioenschap in Gaasterland

De weersomstandigheden op de eerste dag waren een afwisseling van zon en regen. In de nacht voor de marathon op zondag regende het onophoudelijk, maar alle dagen hield de bodem zich uitstekend, ook in de dressuurringen op de grasvelden.

Enkelspan pony

Bij de pony enkelspannen gingen twee jonge dames, ieder 14 jaar jong, met het goud aan de haal. Larissa Jansma (klasse L) en Renate Provoost (klasse M) stonden aan de leiding na dressuur en vaardigheid en gaven hun voorsprong in de marathon niet meer uit handen.

Spannende strijd enkelspannen paard

Bij de enkelspan paarden was de strijd ongekend spannend. In de klasse L stond Gerwin van Bakel aan kop na dressuur en vaardigheid. Het verschil met de concurrentie was maar enkele punten, waardoor de strijd nog geheel open was. Sanne Janssen stuurde Alexios naar de tweede plek in de marathon en klom daarmee van de derde plek in de tussenstand naar de titel.

Enkelspan paard klasse M

In de M-klasse reed Leonne van Gestel vrijdag een fraaie dressuurproef. Met een score van 45,17 in dressuur en slechts 2,49 strafpunten voor tijd in de vaardigheid stond ze na de eerste dag een straatlengte voor op haar concurrentie. De marathon bleek selectief en zwaarder dan gedacht. Arie Dibbits ging er na zijn tegenvallende dressuurproef vol voor. In alle hindernissen was hij het snelst en met bijna 10 punten voorsprong op de nummer twee in de marathon Wim Knoppersen, won hij dit onderdeel. Groot was de blijdschap bij Dibbits toen bleek dat hij niet alleen de marathon, maar ook het kampioenschap had gewonnen. Van Gestel moest genoegen nemen met zilver.

Tweespannen

Bij de pony tweespannen werden degenen die na de eerste dag al op kop stonden kampioen. In de klasse M won Anneke Cremers de dressuur en ze hield een schone lei in de vaardigheidsproef. In de marathon gaf ze niets meer weg en won de titel. In de klasse L won jeugdmenner Jelle Leliveld de titel. De titel bij de tweespan paarden ging naar Albert Hooyer die met zijn Tinkers de marathon en de vaardigheid won in de klasse M. De L-titel was voor Gradjan Buss.

Langspannen

Ook bij de langspannen waren er allemaal blije kampioenen. Hanne Louise de Koning prolongeerde haar titel bij de tandems in de klasse M. Bij de vierspannen paard won Monte Visser en bij de pony’s in de klasse M ging Roelf Lamein na een spannende strijd in de marathon met de titel naar huis. In de klasse L won Marjolein Waarlé het goud.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl