Speciale pagina Europese Kampioenschappen voor jeugd

Zes titels in de dressuur (children team/individueel, junioren team/individueel, young riders team/individueel), zes in het springen (children team/individueel, junioren team/individueel, young riders team/individueel) en vier in de eventing (junioren team/individueel en young riders team/individueel).

Ontknopingen

Finales team

Children landenwedstrijd springen: woensdagmiddag

Junioren landenwedstrijd dressuur: woensdagmiddag

Young Riders landenwedstrijd dressuur: woensdagochtend

Children landenwedstrijd dressuur: woensdagmiddag

Junioren landenwedstrijd springen: vrijdagochtend

Young Riders landenwedstrijd springen: vrijdagmiddag

Finales individueel

Children springen: zaterdagochtend

Junioren springen: zondagochtend

Young Riders springen: zondagmiddag

Children dressuur: zondagochtend

Junioren dressuur: zondagochtend/middag

Young Riders dressuur: zondagmiddag

Eventing

Junioren: zondagochtend

Young Riders: zondagmiddag

Nederlandse teams

Springen

Young Riders

Kars Bonhof (Epe) – Zentos

Delphine Klopper (Badhoevedorp) – W-Gladdys vd Lindehoeve Z

Tristan Marchal (Someren-Heide) – Sambucca

Veronique Morsink (De Lutte) – Faithfull

Sanne Thijssen (Sevenum) – Expert

Junioren

Iris Hakvoort (Tollebeek) – Don’t Tell Me What To Do

Lars Kersten (Egchel) – Dobbey

Rowen van de Mheen (Hoevelaken) – Q-Verdi

Beau Schuttelaar (Tegelen) – Caretino

Mel Thijssen (Sevenum) – Cartolana 2

Children

Emma Bocken (Weert) – Estera van de Vosberg

Finn Boerekamp (Someren-Heide) – Gradini

Senna Everse (waddinxveen) – Evert (Everto)

Sanne ter Haar (Hulshorst) – Wubbo (Aldhers)

Cejay Joosten (Zevenaar) – Sagnol

Dressuur

Junioren

Kimberly Pap (Nunspeet) – Vloet Victory

Thalia Rockx (Essen) – Golden Dancer de la Fazenda / eigen reserve: Gerda Nova de la Fazenda

Milou Dees (Berkenwoude) – Francesco

Daphne van Peperstraten (Oude Tonge) – Greenpoint’s Cupido

Reserve: Annelotte Felix (IJsselmuiden) – Amos

Young Riders

Diana van de Bovenkamp (Voorthuizen) – Evita Ronia

Esmee Donkers (Venhorst) – Chaina / eigen reserve Zaffier

Laura Quint (Heerde) – Edison

Febe van Zwambagt (Bergharen) – FS Las Vegas

Reserve: Robin Bernoski (Bleiswijk) – Velazquez

Children

Sanne Buijs (Heusden) – Happy Feet

Lilli van den Hoogen (De Meern) – Woodstock

Lara van Nek (Wijdewormer) – Fariska

Sanne van der Pols (Nissenbroek) – Excellentie

Reserve : Koosje Visser (Zeist) – Umbra

Eventing

Team Junioren

Bjinse Venderbosch (Harreveld) – Lord Mayor

Maartje van Riel (Loon op Zand) – Eppo

Thierry van Reine (Herveld) – Piet

Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie

Individueel Junioren: Mara van de Ven (Haarsteeg) – Lexington van de Vinkenhof

Team Young Riders

Olivia Pleysier (Bilthoven) – Spirit Excalibur

Myrle Schoones (Neerpelt) – Ravallo van de Smeetshoeve

Nina de Haas (Hengstdijk) – Cocu of Divine

Gerdine Frens (Ermelo) – Wishfull Thinking