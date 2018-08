Speciale pagina KWPN Kampioenschappen

De KWPN Kampioenschappen 2018 werden vrijdag 10 augustus in Ermelo afgetrapt met de Afstammelingenkeuring. Horses.nl doet uiteraard verslag in woord en beeld van een week lang het beste van de KWPN-fokkerij. Via onze overzichtspagina is alles over de kampioenschappen makkelijk te vinden.