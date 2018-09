Speciale pagina WEG Tryon

Vandaag is het zover: de Wereldruiterspelen worden vanavond geopend met met een ceremonie. Volg Paardenkrant-Horses.nl om geen enkel moment te missen van de WEG in Tryon. De Wereldruiterspelen in acht disciplines (dressuur, springen, eventing, mennen, voltige, reining, endurance en paradressuur) vinden van dinsdag 11 september tot en met zondag 23 september plaats. Paardenkrant-Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie is samen met fotograaf Arnd Bronkhorst ter plaatse en houdt u op de hoogte van alle ins en outs.