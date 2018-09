Sprehe-hengst Stargold weer naar goud

Stargold werd als driejarige in München-Riem gekeurd en geprimeerd. Het fokproduct van Gestüt Sprehe liep vervolgens een goede 30-dagentest met een 8,7 voor de springonderdelen. In 2016 en 2017 won hij al meerdere landelijke wedstrijden en dit jaar boekte hij ook zijn eerste internationale zeges in Lastrup, Darmstadt, Balve, Spangenberg en Verden. De indrukwekkende hengst wilde in Warendorf ook niet in de buurt van het hout komen en was met 44,88 seconden in de barrage net iets sneller dan de nummer 2.

Diarado

Diarado maakt een goede indruk met zijn nafok op de Bundeschampionate. De zeer goed springende Dante MM (mv. Luxius) heeft nog geen internationale zeges achter zijn naam staan, maar heeft er wel een flinke klap in. Hij deed zijn vader eer aan met twee toprondes. De andere Diarado’s maakten het nog niet helemaal waar in de finale.

Dante MM (v. Diarado) – Foto: Rick Helmink

Publiekslieveling derde

De lieveling van het publiek was de eerste foutloze in de eerste omloop en de eerste starter in de barrage. De zeer sympathiek rijdende Jana Wargers stuurde Cassia Pleasure V (Cardento x For Pleasure) in ruimschoots de allersnelste tijd door de barrage (40,5 sec) maar kreeg een pechbalkje.

Favoriet net niet

De favoriet voor de eindzege haalde de barrage met een pechbalkje net niet. Van Moor (Van Helsing x Singular Joter) had weliswaar de snelste tijd in de eerste omloop, maar de balk zorgde ervoor dat hij het moest doen met plaats 8.

Zwaar parcours

De 39 deelnemers hadden het zwaar met het dikke Warendorfer parcours. Voor veel zevenjarigen was drie dagen een flink parcours springen iets teveel van het goede. Het duurde 15 combinaties tot er een foutloze rit kwam. In totaal werden dat er zeven. Zes ruiters gaven op.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl