Ava Eden stuurt foutloos rond bij Tops International Arena

De Global Future Champions Week begon deze week met jonge paardenrubrieken en is nu afgesloten met rubrieken voor jeugdruiters. De elfjarige Ava Eden debuteerde hier internationaal met acht(!) foutloze parcoursen.

Flint & Pino

Met de zestienjarige Flint wist Anky’s dochter zich drie dagen in de prijzen te rijden. Vrijdag werd ze tiende, gisteren zesde en vandaag negende. Ook de inmiddels twintigjarige Pino liet alle balken liggen in het parcours, maar was niet snel genoeg om een prijs te behalen.

