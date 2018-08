EK Pony’s: Engelsman vierde en Ijland zesde in Farewell rubriek

De afvalronde was een klassiek met barrage. Drie dames wisten de barrage te bereiken, uiteindelijk was het Josefine Sandgaard Mørup met Bebo Com die er met de overwinning vandoor ging.

Nederland vier en zes

Lily Engelsman wist met haar pony Blackwoodland Rock een mooie vierde prijs te bemachtigen met een tijdfout in het klassieke parcours. Haar teamgenoot Mart Ijland behaalde met Flame een zesde plaats na een springfout in het basisparcours.

Finale

Pam Nieuwenhuis en Liv Huijbregts komen morgen in de individuele finale aan start. Pam staat met Zeppe van de Ijsseldijk in de tussenstand gedeeld 11e op acht strafpunten en Liv staat met Enzovoort Dew-Drop 19e op 13 strafpunten.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl