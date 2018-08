Gaudiano en Alfonso bouwen Italiaans feestje in De Peelbergen

KRONENBERG – In de prijsuitreiking van de Midden Tour én de GP-kwalificatie klonk in Kronenberg het Italiaanse volkslied. Emanuele Gaudiano stuurde Quinn van de Heffinck kunstig naar de eerste tijd in de 1.40m MT-proef. Zijn landgenoot Antonio Alfonso schreef met zijn Dream Van Generhese de 1.45m Ranking proef op naam.“Van mij had het best was sneller gemogen”, kijkt de in Evertsoord woonachtige Alfonso terug op de basisomloop.