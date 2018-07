Michel Hendrix: ‘Geweldig om te winnen voor eigen publiek’

Met de achtjarige Elco van Hof Ter Naillen (v. Elvis Ter Putte) had Hendrix, één van de organisatoren van JPM, een duidelijk doel als laatste starter in de vier man sterke barrage: foutloos blijven. “Het was best een zware proef. In de eerste ronde vielen vier van de twaalf combinaties af. Toen dacht ik wel even, dit gaat een korte editie van het Master springen worden.”

“Maar daarna bleef iedereen in de tweede ronde foutloos. In de derde en vierde ronde vielen er twee combinaties af en zo bleven er vier over. Mijn paard heeft veel vermogen en dat kwam in deze proef goed van pas”. De hindernissen, waarvan de ruiters bij aanvang van hun rit mogen kiezen welke verhoogt wordt, bereikten in de barrage een hoogte van wel 1.55m.

Concurrentie

De Portugese ruiter van Stal Joppen, Rodrigo Almeida, moest door een balk aan de benen van Elud (v. Clinton) genoegen nemen met de tweede plaats. Joep van der Kampen, rijdend voor Stal Thijssen, eindigde op de derde plaats met Cocoliche. Zowel Van der Kampen als het vierde barrage koppel, Nick van den Broek en Air Nike Z van de Helle (v. Air Jordan), verlieten de ring na een waardige strijd met acht strafpunten.

Op eigen bodem

“Dit is vooral een heel leuke overwinning, op eigen bodem en voor eigen publiek. Mensen die juist wel, maar ook een heleboel die niets met paarden hebben. Die combinatie maakt extra fanatiek. “Dit concours brengt meer dan alleen een memorabele zege. Het is voor ons als organisatie mooi om te zien hoe het evenement leeft, bij de ruiters, bekenden en mensen hier uit de buurt. Het is uitgegroeid tot een heel veelzijdig evenement, waar een prettige sfeer heerst. Dat motiveert je om er ieder jaar weer iets bijzonders van te maken”.

