Heart Touch naar Italiaanse topruiter Piergiorgio Bucci

Vastomlijnde plannen heeft de Italiaan nog niet met de Untouched-zoon. “Hij komt over een paar dagen hier naartoe. Ik ga hem eerst lekker rijden en neem hem te zijner tijd mee naar een paar kleine shows. Daarna kijken we wel verder, hij krijgt de tijd.”

Shoppen

De zesjarige Heart Touch is niet het eerste paard dat via Stal van Hoof naar de Italiaan gaat, die een stal heeft in het Belgische Achel. Bucci’s huidige top Grand Prix-hengst Casallo Z (v. Casall) was als tweejarige ook van Van Hoof en hij bemiddelde eveneens bij de aankoop van de goedgekeurde Casall-zoon Casago door Bucci. Meer topruiters komen bij Stal van Hoof ‘shoppen’. Recent kocht nummer één op de wereldranglijst Harrie Smolders zich in bij de getalenteerde Escape Z, een zoon van zijn eigen tophengst Emerald Z.

Voor de toekomst

Bucci over de eerdere aankopen: “Dat zijn echt toppaarden. Het contact met Willem is heel goed. Toen ik hoorde dat ik Heart Touch kon proberen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik was meteen enorm van dit paard gecharmeerd. Hij heeft veel talent, vermogen en balans. Echt een paard voor de toekomst!”

83 punten

Heart Touch is dit jaar via diepvriessperma beschikbaar voor de fokkerij. Drie jaar geleden slaagde hij voor het KWPN-verrichtingsonderzoek met 83 punten, waaronder een 8,5 voor techniek, 9 voor vermogen en 8,5 voor aanleg als springpaard. Uit dezelfde stam komen bekende sportpaarden waaronder de goedgekeurde hengsten Gullit, New Cuba Libre en Vion Cup-winnaar Boemerang, Within Temptation en Captain.

Bron: Persbericht