Ipsthar maakt de dienst uit bij 5-jarigen

De successtory van de familie Moerings zet zich voort, merkt omroeper Bert de Ruijter terecht op. Gefokt door opa Moerings, in eigendom van Geert en gereden door Bas Moerings is dit een nieuw hoofdstuk in hun succesvolle fokkerij. Vader Geert, met Itwisth (Twister x Vigo d’Arsouilles) ook in de barrage, moest het met een balk op de laatste hindernis afleggen tegen zijn zoon, die zoals gebruikelijk alles eruit haalde in de barrage.

Drie keer Sleiderink

Negentien van de dertig deelnemende combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage. Een goedgevulde barrage dus, waarin uiteindelijk een aantal combinaties in de problemen kwam. Zo niet Sjaak Sleiderink. Als eerste deelnemer zette hij met direct een scherpe tijd neer. Sleiderink had drie troeven in de barrage, maar gaf niet met alledrie evenveel gas. Met de grote Iron Man (I’m Special de Muze x Wolfgang) hechtte hij meer waarde aan een foutloze rit dan aan de snelste tijd. Iceman B SFN (My Lord Carthago x Corland) was wel degelijk in de running voor de overwinning. In 39,93 werd het uiteindelijk de vierde plaats, achter een andere nakomeling van My Lord Carthago. De chique Mylord Lady (mv. Casco) eindigde onder Sophie Hinners in 39,26.

De uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl