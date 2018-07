Jumping Peel & Maas breidt uit op jubileum editie

Bij Stal Hendrix in Kessel wordt van 25 tot en met 28 juli voor de tiende maal Jumping Peel & Maas georganiseerd. Om de jubileum editie te vieren is er dit jaar een tweede wedstrijdpiste op het terrein te vinden. Naast de rubrieken voor jonge paarden en proeven tot op 1.50m niveau, komen nu ook de amateur- en Bixie-ruiters aan de start. “We organiseren een evenement dat nog altijd groeit, daar zijn we als organisatie trots op”, vertelt Michel Hendrix.