Lars Kersten legt het af tegen Italiaanse winstpakker

15 van de 88 combinaties kwamen retour in de barrage na het springen van het basisparcours gebouwd door Henk Linders en zijn team. Als derde starter zette Giampiero Garofalo een te kloppen tijd neer van 37.19 seconden. Enkel de Russische Maria Madenova reed een sneller rondje, maar kreeg met Caretino-nazaat Charmeurs Hope een balk aan de benen.

Eerste zege

De 24-jarige Garofalo stond in zijn carrière voor hetere vuren. Zo werd hij vorige maand met hetzelfde paard vijfde in de Derby van Drammen, maar deze winst was wel de eerste zege van het paar samen. Eind mei startte de Italiaan op het CSIO5* in Rome en nam bijzonder succesvol deel aan de Toscana Tour in Arezzo met 6 zeges op zijn naam.

Winstpakker

“Ik heb geluk met fijne paarden en goede eigenaren”, begint de voormalig Young Rider Academy-ruiter te vertellen. Via de YR Academy ben ik twee maanden bij Marco Kutscher in de leer geweest. Ik heb ook twee jaar voor Emanuele Gaudiano gewerkt in Duitsland. Ik was nog niet eerder op de Peelbergen geweest door geplande concoursen in het buitenland. Maar met deze resultaten denk ik dat ik zeker vaker kom”. Daarmee doelt de Italiaan naast zijn zege op de tweede en derde plaats die hij op vrijdag behaalde en de eerste en derde plaats op donderdag in YH-Tour en 1.40m kwalificatie.

Lars Kersten

Na de finish schud Lars Kersten zijn hoofd. De 18-jarige Limburger vertelt dat zijn merrie Dobbey van Zirocco Blue VDL goed in vorm steekt, maar dat hij in het eerste lijntje tijd heeft laten liggen. “Dat had niet gehoeven. De bedoeling was een galopsprong minder te rijden, maar ik zag de afstand niet. Toch ben ik tevreden, Dobbey springt iets op haar eigen manier, maar het werkt wel. In de laatste lijn denk ik dat er niemand vlugger was, dus goed is goed”.

Top vijf

De Duitse Katrin Eckermann miste met de veelvermogend springende Cornwell (v. Cornado Nrw) op vierhonderdste seconden de winst. De in Meijel woonachtige Braziliaan Thiago Ribas Da Costa sprong met Dreambrina (v. Verdi), voorheen onder Mathijs van Asten, in 37.91 naar het derde geld. Pål Flam uit Noorwegen sloot de top vijf met Bobby Balou (v. Baloubet du Rouet) in 39.02.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht