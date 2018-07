Lars Kersten wint Grote Prijs JPM, Van Mierlo Leading Rider

Vierenveertig combinaties waagden zich aan voor de afsluitende 1.50m proef van het concours. Hierin gingen negen duo’s foutloos rond. “Het parcours stond goed aan de maat en aardig technisch, vooral in de combinaties en de driesprong”, legt Kersten uit. In de barrage was de te kloppen tijd, neergezet door Rodrigo Almeida en Chopins Bushi (v. Contendro), 43.69 seconden. “Ondanks dat ik in de laatste lijn niet mijn eerste afstand had en Dobbey nog in moest houden, was ik in 41.47 nog ruim twee seconden vlugger. Dat had ik echt niet gedacht”.

Verwachtingen overtroffen

“Ik was hier wel eens eerder komen kijken, maar meerijden is echt geweldig goed bevallen. De entourage is mooier dan op een twee of drie sterren concours. Ik heb zelfs een Longines horloge gewonnen. Alles bij elkaar heeft JPM mijn verwachtingen overtroffen.”

Tegengas

In de negenkoppige barrage gaf Tom Martens genoeg tegengas voor de derde podiumplaats. Met Clinton-nakomeling Fleetwood was hij een van de drie barragisten die van het hout bleef. De top vijf werd vervolledigd door vierfouters Maikel van Mierlo met Europe (v. Cantos) en Kristian Houwen met Vleut-nazaat Edinburgh.

Ton Hendrix Memorial

Maikel van Mierlo werd na afloop geëerd als Leading Rider. De ruiter uit Koningslust reed met zijn paarden Follow Up (v. Andiamo), Europe (v. Cantos) en Edelmanfee (v. Kojak) de meeste punten bij elkaar om de Ton Hendrix Memorial uitgereikt te krijgen. Daarmee treedt Van Mierlo in de voetsporen van onder ander andere Eric van der Vleuten, Jos Lansink en Albert Voorn, die de bronzen wisselbokaal al eens mochten ontvangen.

