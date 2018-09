Lemmen snelt naar overwinning 1,40m Opglabbeek

Lemmen had de Wittinger VDL zoon Dadullah onder het zadel. Geen enkele andere combinatie wist noch in de buurt noch onder de supersnelle tijd van 30,38 seconden te duiken. Lemmen was een maatje te groot voor zijn collega’s.

Top vijf

Op plaats twee op meer dan twee seconden achterstand vinden we met een tijd van 32,50 seconden de Zweed Alexander Zetterman en Lucky Lisa (v.Heartbeat). De Duitser Julius Schulze-Hesselman met Quelle Dame du Roi (v.Quidamo) pakte een derde plaats met 32,69 seconden in de tweede fase. Joy Lammers belandde met First Boy B.B. (v.Hamlet) net naast het podium op een vierde plaats, net voor Margareth Eikner en I Love You Ter Putte (v.Elvis ter Putte).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl