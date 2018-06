Mel Thijssen: ‘Alles was er klaar voor’

“De dag erna houd ik het rustiger als voorbereiding op eventueel te rijden finales. De paarden die ik bij me heb, hebben allemaal ervaring. Dan is gas geven een optie. Enrique heb ik nu anderhalf jaar onder het zadel. Daar rijd ik tot en met 1.50m niveau mee”. De Juniorenkampioen groeide na haar internationale debuut bij de paarden eerst rustig, maar meet zich inmiddels op niveau o.a. met vader Leon en zus Sanne.

Ervaring

“Alles was er klaar voor om door te groeien. Ik had paarden met veel ervaring en dat gaf mij de kans die ook op te doen”. Daarmee doelt Thijssen mede op een van haar andere paarden, de dertienjarige Ambler Gambler. “Hij heeft een paar jaar geleden op het hoogste niveau met Kent Farrington gelopen. Na een blessure is hij gelukkig goed hersteld en kwam hij bij mij terecht”.

Andere stal

Thijssen combineert haar opleiding aan het Cita Verde College met werken op het bedrijf van haar familie, Stal Thijsen – tevens een van de founders van het Equestrian Centre de Peelbergen. “Die combinatie bevalt heel goed, maar als de mogelijkheid zich voor doet zou ik ook zeker graag eens een tijdje naar een buitenlandse stal gaan. Maar momenteel heb ik heel fijne paarden, daar bouw je een band mee op en die laat ik liever niet achter. Meenemen is niet altijd een optie, maar wie weet?”

Overig geklasseerden

De Belgische Alexander Housen won met Lorelei van het Waterschoot Z (v. Lord Z) de GP-kwalificatie over 1.40m. In de Midden Tour sloot de Russische Veronika Shchekoturova, met bijna twee seconden meer op de klok dan Thijssen, aan op plaats twee met Cool Pleasure. Voor de Italiaanse nummer drie, Giampiero Garofalo met Chacco Blue-nakomeling Virko Minotais. Dennis van den Brink volgde op plaats vier met Aonia Domain (v. Mylord Carthago).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht