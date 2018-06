Bianca Schoenmakers reed de afgelopen jaren verschillende paarden succesvol in de wedstrijdring. Hier gaat in de toekomst ook niet veel aan veranderen. “Ik ga straks denk ik iets minder paarden rijden, waardoor ik iets meer tijd heb om me volledig op die paarden te richten.”

Goede sportpaarden en fijne paarden mensen

Na het interview van Schoenmakers op Clip My Horse belde Tim Franssen haar op. Tim, zelf ook al jarenlang succesvol in de springsport wil zich in de toekomst iets minder gaan richten op de wedstrijden. Hiervoor was hij op zoek naar een goede vervanging. “Van het een, kwam het ander. Ik ben erg blij met deze nieuwe stap. Het zijn ontzettende fijne paarden mensen met verschrikkelijke goede sportpaarden.”

“Soms is het tijd voor iets anders”

“Hans en ik gaan met een heel goed contact uit elkaar. Maar soms is het gewoon tijd voor iets anders”, liet Bianca weten. We hebben altijd een hele fijne samenwerking gehad en ik vind het ook jammer dat ik wegga, maar ik denk dat het wel goed is. Op een gegeven moment merkten we toch wel dat we allebei een iets andere kant op wilden.”

Bron: Paardenkrant / Horses.nl