Noelle van der Velde wint U25

Noelle en de veertienjarige Zamora zijn in vorm in Rotterdam. Tijdens de 1,40 m en de 1,45 m-rubrieken gisteren en eergisteren behaalden ze een achtste en derde plek. Vier jaar geleden lieten ze in Etten-Leur al zien dat ze snel zijn.

De tweede plaats was voor de Zweedse Rebecca Hallberg Fischer met Urco d’Hoyo (v. Ogano Sitte) in 39,01. Eric van der Vleuten jr bezette met Casantos (v. Carthino Z) de derde plaats (40,44). Bas Moerings met Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) zette veruit de snelste tijd neer (34,05) maar kreeg in de haast een balk en eindigde als vijfde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl