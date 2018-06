Opnieuw winst voor Il est Balou, nu met een 9

Juryleden Freek van der Laan en Bert van den Oetelaar kregen een mooie groep paarden in de baan, die gedurende de competitie vooruitgang laten zien. Met een score van 26,5 punten was Il est Balou (Balou du Rouet x Qasimodo Z) de beste in de rubriek voor 5-jarigen. De KWPN-goedgekeurde hengst wil duidelijk geen fout maken en blijft ver van het hout.

De jury beloonde het springen van Il est Balou met een 9, het hoogste cijfer in de groep van 45. Voor het gaan tussen de hindernissen kreeg de door Albert Zoer voorgestelde hengst een 8,5. Omdat het springen dubbel telt, kwam de totaalscore op 26,5.

Topgevoel

Zoer blikte zeer tevreden terug op zijn winnende rit. “Vorige keer scoorde hij een 8,5 en nu een 9 en dat vind ik ook zeker verdiend. Hij was vandaag echt heerlijk te rijden, ondanks dat het wel wat winderig was. Hij was misschien nog wel gretiger dan in Staphorst. Hij vindt het spelletje echt leuk en geeft je als ruiter echt een topgevoel.”

Béanke Roeland pakte met Imposant (Quaprice Z x Indoctro) de tweede plaats. De combinatie werd beloond met een score van 25. Zus Riëlke Roeland met Iron Maiden deelde de derde plaats met Regina Leeuwen en In the Sky HBC (v. Air Jordan) met een resultaat van 24 punten. De schimmel Iron Maiden (Quasimodo van de Molendreef x Indorado) acteert de hele competitie al sterk en won de eerste wedstrijd in De Wijk.

Op herhaling

In de grote groep van 4-jarigen ging Jimmy (Twister de la Pomme x Mermus R) op herhaling. Onder het zadel van Rianne Nalis sprong de ruin naar een score van 25,5 punten. Het was de tweede zege op rij, want in Staphorst voerde Jimmy van fokker/eigenaar Patricia Kemper ook al de ereronde aan.

Claudia Kos pakte met Jersey (Ircolando x Vegas VDL) de tweede plaats met 24,4 punten. Ze werd op de voet gevolgd door Regina Leeuwen en Jaspis HBC (Allicante HBC x Lux) met 24,2.

Finale

De vijfde selectie is op 6 juli bij Hippisch Holtrijk in Grolloo. De finale is op 24 juli in Veeningen.

Bron: persbericht