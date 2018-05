In een 1,50 m direct op tijd wisten Johnny Pals, Harrie Smolders en Jeroen Dubbeldam elkaar het vuur aan de schenen te leggen op CSI Rome. De zege bleef dankzij een snelle rit van Emilio Bicocchi in eigen land, hij legde het parcours met de Emilion-dochter Faliane W foutloos af in 57,56.