Patrick Lemmen snelt Vincent Voorn voorbij in Grote Prijs

De mooie opsteker bereikte de ruiter van Carpe Diem Equestrian Team uit Baarlo met de negenjarige Eline Maria (v. Diamant de Semilly). De fijn springende merrie stopte de tijd in 40.54 seconden. “Ik schep niet snel op, maar haar eerste omloop was een rondje volgens het boekje. Ik bedoel, ik doe altijd hetzelfde, je probeert het altijd goed te doen, maar de eer gaat vandaag echt naar mijn paard”, zegt Lemmen bescheiden.

Limburgse toppers

Voorn, die met Dante (v. Padinus) in 41.10 zijn ronde voltooide, was ook te spreken over zijn paard. “Dante liep geweldig. Patrick reed in de laatste lijn een galopsprong minder, dus hij heeft terecht gewonnen, maar ik ben ook super tevreden”, aldus de ruiter uit Weert. Van de 57 starts was Khaled Abdulrahman Almobty een van de 17 barragisten. De ruiter uit Saoedi-Arabië stuurde Desert Storm II (v. Clinton) naar de derde tijd in 41.63.

Top vijf

Er was slechts een ruiter die nog sneller rond ging. De in Evertsoord woonachtige Antonio Alfonso trachtte zijn succesvolle weekend te bekronen. Maar de Italiaan kreeg op de een na laatste hindernis met Redskin de Riverland (v. Allegreto) een paal aan de benen. De top vijf werd vervolledigd door de voor Portugal rijdende Nuno Tiago Gomes met Numero Uno-telg Disco en Braziliaans topruiter Pedro Veniss met For Felicila (v. For Pleasure).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht