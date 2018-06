Peder Fredericson verslaat Harrie in nek-aan-nekrace

Ongecompliceerd maar loodzwaar, zo kan het Grand Prix-parcours van Uliano Vezzani in Cannes omschreven worden. Ook het kunstlicht speelde de paarden wellicht parten. Veel combinaties beten zich dan ook stuk op de massieve hindernissen.

Geen geintjes

In het eerste parcours leek Emerald meer dan gewoonlijk druk met bokken. Desondanks wist Harrie het in goede banen te leiden. In de barrage leek Emerald te begrijpen dat er geen tijd was voor geintjes en bleef hij galopperen tot na de laatste hindernis.

Allemaal foutloos

Uiteindelijk kwamen er toch acht combinaties in de barrage, waaronder dus Harrie Smolders en Jur Vrieling, maar ook Ludger Beerbaum met Casello (Casall ASK x Carolus I). Beerbaum, die als eerste de ring in moest, ging duidelijk niet voor de snelste tijd (42,55). Rolf-Göran Bengtson met Oak Grove’s Carlyle (Casall ASK x Corrado I) probeerde het wel (39,82). Alle acht barragekandidaten bleven foutloos.

Super Grand Prix

Peder Fredericson heeft zich hiermee gekwalificeerd voor de Super Grand Prix in december in Praag, waarin de winnaars van het seizoen het tegen elkaar opnemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl