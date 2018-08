Schoenmakers net naast podium Beervelde

In het zadel van de Andiamo Z nakomeling Andra Z reed Schoenmakers gelijk als derde starter een mooie foutloze ronde in een tijd van 57,40 seconden. Dit was uiteindelijk goed voor een vierde plaats, en dus net naast het podium. In de 47 combinaties tellende rubriek finishte de winnaar Bluman in 54,60 seconden, en daarmee was de Colombiaan een maatje te groot voor de rest.

Geen topklasseringen

Topklasseringen zaten er verder vandaag voor de Nederlanders niet echt in op het Flanders Horse Event. Wel behaalden Caroline Devos-Poels met Kruella DV (v.Diabeau) en Kim Emmen met Eclips (v.Baloubet du Rouet) een tiende en elfde plaats in de CSI3* 1,40m rubriek vanmiddag. Deze 1,40m rubriek viel ten prooi aan de Belg Koen Vereecke. Met Diadarco van Evendael Z (v.Diamant de Semilly) was Vereecke liet met een snelle rit de concurrentie ver achter zich.

Programma

Het evenement duurt nog twee dagen, met als hoogtepunten de 3* Grand Prix op zondag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl